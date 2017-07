I supplì di riso sono delle crocchette di riso ripiene di mozzarella, impanate e poi fritte, tipiche della cucina romana. Irresistibili e ottimi anche freddi o a temperatura ambiente, dei supplì di riso esistono tante versioni e varianti. In questa ricetta li prepariamo con il ragù di carne avanzato e con un cuore di mozzarella filante! I supplì di riso sono detti anche supplì al telefono proprio perché, una volta aperti, il cuore filante di mozzarella tiene i due pezzi sempre in comunicazione

PROCEDIMENTO

Amalgamate bene il tutto e prelevatene un cucchiaio per stenderlo nel vostro palmo e posizionare al centro uno o due cubetti di mozzarella ben asciutta. Richiudete con altro riso e pressate bene il supplì fra le mani dandogli una forma ovale. Impanate i supplì passandoli prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto e

infine nel pangrattato. Scaldate abbondante olio di semi e friggetevi pochi supplì per volta a fuoco medio fino a quando non saranno dorati in modo uniforme.