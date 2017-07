I supplì ai carciofi e speck sono degli gustosi finger food realizzati con un cuore filante e un condimento a base di pesto genovese, carciofi e speck. Questi supplì sono una versione ricca e primaverile dei tradizionali supplì romani e si prestano a numerose varianti. Buonissimi caldi ma anche a temperatura ambiente, i supplì ai carciofi e speck sono l'ideale come piatto unico!

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi come descritto qui nel mio articolo. Tagliateli a pezzetti, quindi saltateli nella padella in cui avrete fatto soffriggere dolcemente l'aglio nell'olio. Dopo qualche minuto, aggiungete un po' d'acqua, regolate di sale e cuocete a fuoco medio con il coperchio fino a quando non saranno teneri.