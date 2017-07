DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il sugo di pomodoro fresco è il condimento per eccellenza della cucina mediterranea. Facile da preparare, è il risultato di ingredienti semplici e salutari come il pomodoro, l’olio extravergine di oliva e il basilico. Io preparo il sugo di pomodoro con i pomodori più piccoli e maturi privati dei semi e lo uso per condire un classico piatto di spaghetti al dente.