Lo strudel di mele è un dolce tipico del Trentino Alto Adige realizzato con una sfoglia sottile e croccante ripiena di mele e profumata alla cannella. Lo strudel di mele è di certo uno dei dolci più amati e conosciuti della tradizione gastronomica di questa regione e si presta a moltissime varianti. Alcuni lo preparano con la pasta sfoglia, altri con la frolla. La pasta che ho preparato in questo caso, invece, si chiama "pasta matta" e deve essere così sottile da potervi leggere attraverso! Per il ripieno, liberate la fantasia! A seconda dei gusti potete aggiungere noci, pinoli o biscotti secchi.

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana, aggiungete il sale e l'uovo al centro. Cominciate a impastare e unite gradualmente anche l'olio di mais e l'acqua tiepida. Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare per 30 minuti in una ciotola, dopo averlo spennellato con poco burro fuso. Stendete l'impasto su un canovaccio infarinato in una sfoglia sottilissima utilizzando prima il matterello e poi i pugni delle mani infarinati. Tirate verso di voi per assottigliare sempre di più.