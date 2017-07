DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Lo strudel con crescenza e prosciutto cotto è una stuzzicante preparazione salata realizzata con un ripieno morbido di crescenza, prosciutto e asparagi verdi. Perfetto per un pasto veloce o per una rilassante gita fuori porta, questo strudel non può mancare nel cestino da picnic! Potete prepararlo anche in anticipo e farcirlo con le verdure, i salumi e i formaggi che vi piacciono di più.