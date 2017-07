Lo strudel con broccoli e salsiccia è un piatto unico molto gustoso realizzato con pasta sfoglia farcita con broccoletti saltati in padella insieme alla salsiccia. La provola grattugiata aggiunge un tocco filante allo strudel e lo rende irresistibile! Il ripieno, prima di essere utilizzato per la farcitura della sfoglia, dovrà essere ben asciutto e a temperatura ambiente.

PROCEDIMENTO

Lavate i broccoletti e scottateli in acqua bollente per qualche minuto. Scolateli e aggiungeteli alla padella in cui avrete fatto soffriggere dolcemente l'aglio nell'olio.