Strangozzi alla spoletina

PROCEDIMENTO

Disporre la farina sul piano di lavoro a fontana. Aggiungere le uova e mescolare con una forchetta. Aggiungere acqua ed olio. Impastare fino ad avere un composto omogeneo. Avvolgere nella pellicola e far riposare la pasta per 10 minuti. Mettere l’acqua a bollire e salare.

Stendere la pasta con la sfogliatrice (spessore n°6) e lasciarla riposare per 15 minuti c. a. Piegare la pasta e tagliarla con il coltello apposito. Tagliare il peperoncino da mettere nel sugo.

Scaldare l'olio in padella con 2 spicchi di aglio. Aggiungere il peperoncino a pezzetti, la passata di pomodoro e i pomodorini e continuare la cottura a fuoco lento per 30 minuti.

Far cuocere la pasta per 2 minuti. Scolare la pasta e saltare in padella nel sugo. Impiattare con una spolverata di prezzemolo tritato.