Gli spiedini di rana pescatrice e patate sono un secondo piatto di pesce veloce e sfizioso realizzato con cubetti di coda di rospo alternati alle patate e cotti in forno dopo essere stati conditi con un'emulsione di olio, sale, pepe e prezzemolo. Gli spiedini di rana pescatrice e patate sono un'ottima soluzione per una cena informale e all'ultimo minuto, soprattutto se la vostra rana pescatrice è già pulita e pronta per essere tagliata a cubetti.

PROCEDIMENTO

Sciacquate bene la coda di rospo già pulita e tamponatela con carta assorbente. Incidetela lungo la spina dorsale in modo da estrarla e separare le due parti di polpa. Tagliate ogni pezzo a cubetti, dovrete ricavarne almeno 3 per ogni spiedino.

Sbucciate le patate e tagliatele in cubetti grandi come quelli di pesce. Lessateli in acqua bollente salata per circa 15 minuti, scolateli. Preparate gli spiedini alternando coda di rospo e patate, sistemateli su una placca rivestita di carta da forno. Preparate un'emulsione con l'olio, sale, pepe e il prezzemolo tritato. Spennellate bene gli spiedini di rana pescatrice e patate e