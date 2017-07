DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 spiedini

Gli spiedini di frutta caramellata sono un modo sfizioso e goloso per servire la frutta. Sono preparati con frutta mista (voi potete anche variarla e scegliere quella che vi piace di più) caramellata per qualche minuto in forno con lo zucchero di canna e poi decorata con granella di nocciole e cioccolato fuso. Irresistibili, colorati e golosi, gli spiedini di frutta caramellata sono un'ottima idea per concludere in bellezza un pasto estivo!