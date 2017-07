Gli spiedini di carne e verdure sono un secondo piatto facile e gustoso, preparato con pezzetti di carne alternati a pezzi di verdure infilati sullo spiedino e cotti alla piastra. Perfetti per le cene estive e per le grigliate, gli spiedini di carne e verdure sono aromatizzati con un'emulsione di olio, vino e erbe aromatiche, irresistibili!

PROCEDIMENTO

Preparate la carne tagliando il numero dei cubetti che vi serve e della dimensione indicata (circa 4 cm per ogni lato). Utilizzate, possibilmente, spiedini di acciaio e non circolari per evitare che i pezzi durante la cottura girino su sé stessi. Tagliate le verdure della stessa dimensione dei pezzi di carne, lasciate i pomodorini interi, lavate e asciugate le foglie di salvia.