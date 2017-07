DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Lo spezzatino di vitello è un secondo piatto di carne molto diffuso in tutte le regioni d’Italia. Si prepara solitamente con carne non troppo magra di vitello, pomodori e origano ma ne esistono, ovviamente, tante versioni! Nella mia famiglia lo spezzatino di vitello si prepara da generazioni, e non è raro utilizzare un soffritto di carote, sedano e cipolle o le patate per renderlo ancora più gustoso! Mi raccomando: pane casereccio e peperoncino a portata di mano!