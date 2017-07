DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Lo spezzatino di maiale alla verza è un secondo piatto gustoso preparato con pezzi di coppa di maiale cotti a lungo insieme alla verza e ai pomodori. Non avevo in mente di cucinare questo secondo succulento, ma qualche mattina fa sono uscita per fare rifornimento dal mio macellaio di fiducia e tutto ho comprato tranne ciò per cui ero uscita! Vi capita? :) Così, la spalla di maiale dal colore vivo e dall’aspetto magro mi ha ipnotizzata. Vi ricordate, poi, quando vi parlavo della carne senz’osso che in casa mia è venerata come una divinità? Ecco, questo spezzatino di maiale è uno di quei piatti di sicuro successo: pezzetti di carne teneri, da mangiare in un sol boccone, profumati dal vino rosso!