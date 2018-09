Spaghetti di zucchine con ricotta e hummus al limone

DIFFICOLTA' facile

Gli “spaghetti di zucchine” sono una ricetta leggera e saporita. Le zucchine tagliate a forma di spaghetto sono un nuovo must assolutamente da provare. È necessario comprare l'attrezzo che crea questi spaghetti, ma è facile reperirlo perchè si trova in tutti i casalinghi o supermercati. Le zucchine sono una verdura molto versatile che si abbina facilmente a tanti ingredienti, io le ho preparate in maniera semplice e gustosa accompagnandole con un hummus di ceci al limone e della ricotta fresca.