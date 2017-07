Gli spaghetti croccanti al baccalà sono un primo piatto di pesce perfetto per la cena della vigilia di Natale, scenografico e veloce. Realizzati con un condimento a base di pomodoro e filetto di baccalà, gli spaghetti al baccalà vengono arricchiti dalla mollica di pane tostata e dal prezzemolo fresco tritato. Un piatto bello da vedere e ancor di più da mangiare! Se preferite, potete sostituire gli spaghetti con le tagliatelle o le linguine e aggiungere un tocco piccante al soffritto di cipolla e aglio.

PROCEDIMENTO

aggiungete i pomodori lavati e privati dei semi. Coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fuoco vivo per circa 10 minuti. Regolate di sale. Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e uniteli al condimento di pomodoro e baccalà. Tostate la mollica di pane in una padella unta d’olio.