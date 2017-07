Gli spaghetti alle vongole veraci rappresentano uno dei primi piatti di pesce più apprezzati e facili da preparare. In questa ricetta per 4 persone ho utilizzato vongole veraci, grosse e scenografiche, e lupini, più piccoli ma altrettanto gustosi.

PROCEDIMENTO

Per preparare gli spaghetti alle vongole, lavate le vongole e lasciatele in acqua fredda salata per circa 1 ora. In una larga padella fate appassire l’aglio sbucciato e schiacciato in 4 cucchiai d’olio. Quando l’aglio inizia a sfrigolare unite i pomodori pelati e cuocete a fuoco vivo per 10 minuti circa. Unite il basilico tritato.