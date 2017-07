Gli spaghetti alla vongole e pesto sono un primo piatto molto gustoso, oltre che veloce e facile da preparare. Il procedimento che ho utilizzato per gli spaghetti alle vongole e pesto è lo stesso utilizzato per il piatto originale con l’unica differenza che ho eliminato i pomodori pelati e, prima di servire in tavola, ho aggiunto qualche cucchiaio di pesto genovese per rendere il tutto più cremoso e profumato. Se preferite, potete aggiungere il peperoncino piccante agli spaghetti alle vongole anche se sono già buonissimi così.

PROCEDIMENTO

Per preparare gli spaghetti alle vongole, mettete le vongole a bagno in acqua salata per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, scolatele e fatele aprire in una casseruola con il coperchio e a fuoco vivo. Filtrate l’acqua che rilasceranno e mettetela da parte. Trasferite anche le vongole in una ciotola. Nella stessa casseruola fate soffriggere l’aglio nell’olio.