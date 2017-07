Gli spaghetti alla puveriello – o del poveruomo – sono un primo semplice realizzato con gli spaghetti conditi con olio extravergine di oliva e uno scenografico uovo fritto sulla superficie. Come dice il nome stessi, gli spaghetti alla puveriello con pochi semplici ingredienti ma che, al tempo stesso, lo rendono un piatto completo e nutriente!

PROCEDIMENTO

Lessate gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata, scolateli al dente e conditeli in una ciotola con qualche cucchiaio di olio extravergine di oliva. Ungete di olio una padella e sgusciatevi le 4 uova che cuocerete all’occhio di bue lasciando il tuorlo leggermente fluido all’interno.

Lo sapevate che...

L'uovo fritto in superficie è l'elemento distintivo di questo primo piatto, ma l'uovo si può preparare in molti modi, ad esempio in camicia!