Spaghetti alla chitarra con gamberi e pistacchi

PROCEDIMENTO

Sgusciate i gamberi, eliminate la testa e il filo nero intestinale. Sciacquateli accuratamente sotto acqua corrente e teneteli da parte. In una larga padella soffriggete lentamente nell'olio l'aglio, il peperoncino a rondelle e le acciughe. Quando queste si saranno sciolte, aggiungete i capperi dissalati,

i pomodori secchi ammollati in acqua tiepida, strizzati e tritati. Unite quindi i pomodori pelati e cuocete il sugo per una decina di minuti, regolando di sale e aggiungendo qualche cucchiaio di acqua se necessario. A questo punto, poco prima di terminare la cottura, aggiungete i gamberi e lessate gli spaghetti in acqua bollente salata.