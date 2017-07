Spaghetti alla chitarra con cime di rapa

PROCEDIMENTO

Lavate le cime di rapa, scottatele in acqua bollente salata per 3-4 minuti, quindi scolatele e tenetele in acqua e ghiaccio affinché conservino il colore verde brillante. Trasferitele nel frullatore (lasciate da parte qualche cimetta per decorare i piatti) insieme a un cucchiaio di olio e qualcuno di acqua di cottura. Dovrete ottenere una salsa omogenea e abbastanza fluida, tenetela da parte. Friggete il peperone in olio di oliva caldissimo per una decina di secondi, scolatelo e lasciatelo raffreddare.