Spaghetti alla carbonara

PROCEDIMENTO

Fate rosolare il guanciale a fuoco medio, mescolando spesso. In una ciotola sgusciate le uova, aggiungete sale e pepe e amalgamate il tutto con una forchetta.

Nel frattempo, lessate gli spaghetti in acqua bollente. Unite alle uova il pecorino come per formare una crema, quindi aggiungetevi gli spaghetti scolati insieme a qualche cucchiaio di acqua di cottura. Completate con i cubetti di guanciale e mescolate velocemente.