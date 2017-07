DIFFICOLTA" facile

PREPARAZIONE 20'

PORZIONI 4 persone

Gli spaghetti alla bottarga e burrata sono un primo piatto facile, veloce e gustoso realizzato con un condimento a crudo a base di straccetti di burrata, olio extravergine di oliva, limone e bottarga. Un'esplosione di sapori! Gli spaghetti alla bottarga si preparano preferibilmente con la bottarga di muggine, fresca, grattugiata al momento sul piatto. In alternativa, potete utilizzare quella in polvere come ho fatto io ricordando sempre di non aggiungere troppo sale all'acqua di cottura della pasta!