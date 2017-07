DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Gli spaghetti all’abruzzese sono un primo piatto tipico di questa regione realizzato con pasta lunga condita con una salsa a base di zafferano e fiori di zucca. Delicati e profumati, gli spaghetti all’abruzzese si preparano soffriggendo i fiori in olio, cipolla e zafferano, frullando il tutto e insaporendo con il brodo vegetale. Il condimento viene reso cremoso dalle uova aggiunte non in cottura e dal parmigiano grattugiato.