Gli spaghetti ai fagiolini verdi sono un primo piatto facile e veloce realizzato con un condimento a base di passata di pomodoro e fagiolini verdi. Vegetariano e leggero, questo piatto si può preparare con gli spaghetti ma anche con altri formati di pasta! Ricordate di scottare i fagiolini in acqua bollente salata prima di aggiungere al condimento di pomodoro.

PROCEDIMENTO

Eliminate le estremità dei fagiolini e il filo centrale, lavateli accuramente e lessateli in acqua bollente per circa 15 minuti. Scolateli e teneteli da parte. Soffriggete la cipolla tritata nell'olio, unite quindi la passata di pomodoro e regolate di sale.

Cuocete il sugo di pomodoro per 15 minuti (aggiungete, se necessario, un mestolo di acqua calda) e unite quindi i fagiolini lessati. Lasciate insaporire il tutto per qualche minuto e nel frattempo cuocete gli spaghetti in abbondante acqua bollente salata.