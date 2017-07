La spadellata di verdure e uova è un contorno a base di verdure, patate e uova. Facile da preparare, potete cucinarlo anche in anticipo e gustarlo a temperatura ambiente. La spadellata di verdure è un piatto perfetto per le sere d’estate.

PROCEDIMENTO

Lavate e mondate le melanzane, i peperoni e le patate. Tagliateli in pezzi piuttosto grossi e poneteli una padella con i bordi alti insieme all’olio e allo spicchio d’aglio. Cuocete per circa 10 minuti fino a quando non saranno leggermente appassiti e aggiungete i pomodorini tagliati a metà e il trito di prezzemolo e basilico.