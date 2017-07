4 giugno 2013 17:48 Spadellata di carciofi, patate e guanciale

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone La spadellata di carciofi, patate e guanciale è un secondo piatto gustosissimo realizzato con tre ingredienti molto saporiti e facili da cucinare. Perfetta anche tiepida o come contorno, questa spadellata di carciofi e patate è resa ancor più irresistibile da fettine croccanti di guanciale (o pancetta) che ne esaltano il sapore insieme al pangrattato e al rosmarino. Potete anche prepararla in anticipo e gustarla a temperatura ambiente o riscaldarla per qualche minuto prima di servirla in tavola!

INGREDIENTI per l’emulsione pangrattato 4 cucchiai

prezzemolo fresco 1 mazzetto

olio di oliva 2 cucchiai

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi eliminando il gambo, le foglie esterne più dure e le punte. Dividete ogni carciofi in tante fettine non troppo sottili e ponetele in una ciotola di acqua e limone per evitare che anneriscano. Nel frattempo, preparate l’emulsione in una ciotola mescolando il pangrattato con l’olio e il prezzemolo tritato.

Cuocete i carciofi, sciacquati e asciugati, in una casseruola bassa in cui avrete messo qualche cucchiaio di olio. Fateli ammorbidire a fuoco vivo con il coperchio per circa 15 minuti aggiungendo, se necessario, qualche mestolo di acqua calda. Fate evaporare gran parte del liquido e unite l’emulsione di olio e pangrattato facendo tostare il tutto per qualche minuto.

In una padella a parte cuocete in poco olio le patate tagliate a cubetti, unite il rosmarino e un pizzico di sale e fatele dorare. Rosolate la pancetta o il guanciale tagliati a fettine sottili e aggiungete sia le patate che il guanciale alla teglia di carciofi per amalgamare i sapori.