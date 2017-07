Il sorbetto all'ananas e lime è un dessert fresco e leggero preparato con polpa di ananas e profumato al lime. Vi servirà, in aggiunta, solo uno sciroppo di acqua e zucchero che andrà aggiunto nel frullatore ai pezzetti di ananas congelati. Facile, veloce e buonissimo! La consistenza è liscia e vellutata e rende il sorbetto perfetto per una pausa golosa o un fine pasto rinfrescante.

PROCEDIMENTO

Togliete dalla polpa il torsolo centrale e ricavate tanti cubetti di circa un cm di lato. Riponeteli in un sacchetto di plastica e congelateli per almeno 10-12 ore.

Trascorso questo tempo, preparate lo sciroppo: versate in un pentolino lo zucchero, l'acqua e il succo del lime (grattugiate prima la scorza e tenetela da parte). Portate a ebollizione e fate sobbollire fino a quando lo sciroppo non si addenserà leggermente. Fate raffreddare in frigo. Al momento di preparare il sorbetto frullate insieme i pezzi congelati con lo sciroppo.