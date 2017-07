Gli shortbread sono dei biscotti al burro tipici della tradizione scozzese, realizzati solo con 3 ingredienti e accompagnati rigorosamente al tè. Gli shortbread sono biscottini senza uova, a base di burro, farina e zucchero, di forma rettangolare o circolare ma sempre piuttosto spessi e non troppo coloriti. Il tradizionale tè nero, rigorosamente senza zucchero, è perfetto per accompagnare questi deliziosi biscotti!

PROCEDIMENTO

Infornate gli shortbread a 180 gradi per circa 20 minuti, dovranno essere leggermente dorati. Se preferite, potete infornare il panetto intero e ritagliare a metà cottura i biscotti per poi terminare la cottura per il tempo rimasto. Lasciateli raffreddare completamente prima di servirli!