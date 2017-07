Sformatini di carne

PROCEDIMENTO

Bollite le patate con la buccia per 30 minuti. Dopo averle sbucciate, schiacciatele e raccoglietele in una ciotola. In una terrina a parte ponete la carne, le uova, il sale, il parmigiano grattugiato e il prezzemolo tritato. Aggiungete anche le patate schiacciate e l’olio, impastate a mano per amalgamare bene il tutto.