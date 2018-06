Sfogliatine con pomodorini olive e pesto

Se avete voglia di una merenda stuzzicante e colorata queste sfogliatine si preparano in pochi minuti e sono davvero gustose. Un tripudio di sapore e bellezza, piacciono a tutti, grandi e piccoli , e vi faranno fare bella figura in poco tempo. Sono ottime calde , tiepide e fredde , e vi conquisteranno!

Per 4 persone

PROCEDIMENTO

Lavate i pomodorini e tagliateli a fette. Srotolate delicatamente la pasta sfoglia, stendetela su una teglia da forno ricoperta da carta forno quindi tagliatela a quadrati, ne potrete ottenere dagli 8 ai 16 in base a quanto li farete grandi.

Spalmate i quadrati di sfoglia con il pesto e disponete sopra alcune fettine di pomodorino e le olive. Se preferite le olive possono essere tagliate a metà o tritate. Condite con origano, sale e olio.

Cuocete in forno a 220 gradi per 15 minuti.

Togliete le sfogliatine dal forno e fatele intiepidire prima di servirle.



