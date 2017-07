Le sfogliatine alle mele sono degli scrigni deliziosi di pasta sfoglia farciti con una composta di mele cotogne al rum. Perfette per la colazione o la merenda, le sfogliatine alle mele sono un classico e si possono preparare in molti modi! Si possono realizzare con le mele fresche, con la confettura oppure con una composta che ha un consistenza più soda della marmellata. Io ho utilizzato le mele cotogne che hanno una tenuta maggiore in cottura e che, quindi, restano in pezzetti senza disfarsi completamente anche dopo un'ora di cottura.

PROCEDIMENTO

Sbucciate le mele, tagliatele in spicchi e poi in pezzetti e ponetele in una casseruola insieme allo zucchero. Fate cuocere le mele a fuoco medio, mescolando di tanto in tanto con un mestolo di legno, affinché sprigionino il liquido necessario alla cottura. Cuocete per circa un’ora aggiungendo il rum a metà cottura.