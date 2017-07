Le sfogliatelle frolle sono dei dolcetti tipici campani realizzati con pasta frolla farcita con un ripieno goloso di ricotta e semolino. Le sfogliatelle frolle sono la versione più veloce e facile da preparare delle sorelle sfogliatelle ricce, fiore all’occhiello della pasticceria partenopea. Utilizzate la ricotta asciutta (vaccina o di bufala) per evitare che, a contatto con lo zucchero, diventi troppo liquida rendendo fluido il ripieno. Arricchite il ripieno con altri canditi o con le gocce di cioccolato!

PROCEDIMENTO

Setacciate la farina sulla spianatoia, disponetela a fontana e lavoratela con il burro a pezzetti, lo zucchero e il sale fino a ottenere un composto in briciole. Unite l’acqua fredda e lavorate il composto fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare per 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno amalgamando in una ciotola la ricotta, la cannella, lo zucchero e la vaniglia.