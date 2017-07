La sfogliata alle verdure e salsiccia è una torta salata ricca e gustosa preparata con una base di sfoglia condita con melanzane, zucchine, cipolle rosse e salsiccia. Resa filante dai cubetti di formaggio, la sfogliata alle verdure è un piatto dell'ultimo minuto facile e completo, oltre ad essere un piatto "svuotafrigo" perché potrete usare le verdure che preferite o che vi avanzano. Che ne dite, per esempio, di peperoni, pomodori e patate?

PROCEDIMENTO

Versate l'olio in una padella capiente e fatevi appassire dolcemente la cipolla a fette sottili. Aggiungete quindi le melanzane mondate, lavate, asciugate e tagliate a cubetti non troppo piccoli. Fate insaporire il tutto per 5 minuti a fuoco vivace.