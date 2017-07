DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 25 sfinci circa

Gli sfinci di San Giuseppe sono dolci fritti tipici della tradizione gastronomica siciliana, realizzati come dice il nome stesso proprio per festeggiare il 19 marzo. Gli sfinci di San Giuseppe sono bigné fritti farciti e ricoperti da una golosa crema di ricotta arricchita dalle gocce di cioccolato, dai canditi e dai pistacchi tritati...in perfetto stile siciliano! Sono soffici e profumati, perfetti per festeggiare la festa del papà insieme alle celebri zeppole di San Giuseppe!