12 marzo 2015 13:54 Seppie ripiene al prosciutto

seppie ripiene al prosciutto

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Le seppie ripiene al prosciutto sono un secondo piatto di pesce gustoso e facile, preparato riempiendo le seppie con i loro tentacoli e il prosciutto crudo e cuocendole infine nel sugo di pomodoro. Un piatto colorato e ricco di sapore, reso ancor più aromatico dalle cipolle e dall'alloro. Le seppie ripiene al prosciutto vengono farcite e poi sigillate, infine vengono cotte a fuoco lento e a lungo per renderle tenere e gustose.

INGREDIENTI seppie di circa 250 g ognuna 4

pomodori pelati 500 g

cipolla bianca una

aglio 2 spicchi

prosciutto crudo a cubetti 250 g

alloro una foglia

sale e pepe q.b.

olio di oliva q.b.

prezzemolo tritato (facoltativo) q.b.

PROCEDIMENTO

Per il sugo di pomodoro: versate 4 cucchiai di olio in una padella, fatevi soffriggere mezza cipolla tritata per qualche istante. Aggiungete quindi i pomodori pelati, salate leggermente e cuocete il tutto per 5 minuti a fuoco vivace. preparare il sugo

Tritate finemente l'aglio e la cipolla rimasta, fateli imbiondire in 4 cucchiai di olio in un'altra padella insieme alla foglia di alloro. Aggiungete quindi il prosciutto crudo (che avrete sbollentato per qualche minuto) e cuocete per 5 minuti. Eliminate l'alloro e tenete da parte. cuocere il prosciutto

Pulite le seppie: eliminate gli occhi e il becco al centro dei tentacoli, quindi staccate l'osso. Separate i tentacoli dalle sacche, che ripulirete dalle interiora e sciacquerete bene sotto acqua corrente. Frullate i tentacoli, aggiungeteli al condimento di prosciutto e mescolate bene. pulire le seppie

Farcite per 3/4 le seppie con il ripieno preparato, sigillatele bene con gli stuzzicadenti o avvolgendole con dello spago da cucina. Trasferitele quindi nella padella con il sugo e cuocetele per circa 50 minuti a fuoco basso e con il coperchio. cuocere le seppie nel sugo

Aggiungete, se necessario, qualche cucchiaio di acqua calda se il sugo dovesse asciugarsi troppo. Servite subito, profumando con il prezzemolo fresco tritato.

Lo sapevate che... Quando il prosciutto crudo a cubetti viene cotto e utilizzato come ingrediente nelle ricette, è sempre preferibile sbollentarlo per qualche minuto affinché perda l'eccesso di sale e non sovrasti il sapore degli altri cibi.