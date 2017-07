DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le seppie in zimino sono un secondo piatto a base di pesce tipico della tradizione gastronomica della Liguria e della Toscana realizzato con seppie, bietole e un ricco soffritto di verdure. Le seppie in zimino sono un piatto facile da preparare, completo e molto saporito che potrete, tuttavia, personalizzare seguendo alcuni consigli. Sempre accompagnate da qualche crostino di pane casereccio, le seppie in zimino si possono arricchire con pinoli e funghi secchi al posto della passata pomodoro, per un sapore ancor più deciso!