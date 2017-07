DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 25'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le seppie con piselli sono un secondo piatto di pesce conosciuto in tutta Italia e preparato con seppie fresche cucinate con i piselli, i pomodorini e la cipolla. Seppie e piselli si servono, solitamente, con poco brodo di cottura e si possono preparare sia al pomodoro che in bianco. Non dimenticate di accompagnare il piatto con qualche fetta di pane casereccio, il fondo di cottura è irresistibile!