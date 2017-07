27 settembre 2016 10:55 Scotch eggs

PREPARAZIONE PORZIONI 4 scotch eggs Le scotch eggs, uova alla scozzese, sono un gustoso e ricco piatto unico realizzato con uova sode rivestite da uno strato di carne, impanate e poi fritte. Le scotch eggs sono senza dubbio un piatto completo, buonissime se mangiate calde ma anche a temperatura ambiente. Le versioni per prepararle sono molte, ma tutte prevedono l'utilizzo della salsiccia fresca nello strato che avvolge le uova sode.

INGREDIENTI Per le uova salsiccia fresca 300 g

carne macinata di vitello 50 g

uova medie 4

la scorza grattugiata di mezzo limone

senape in polvere un cucchiaino

prezzemolo fresco un ciuffetto

salvia 2 foglie

sale e pepe q.b. Per impanare e friggere uova medie 2

farina di riso q.b.

pangrattato q.b.

olio di semi di arachidi q.b.

PROCEDIMENTO

Fate rassodare le uova in un pentolino con l'acqua per circa 6 minuti dall'ebollizione. Mettetele in acqua ghiacciata per fermare la cottura ed eliminare il guscio senza rotture. Spellate e sgranate la salsiccia in una ciotola, aggiungete la carne, la senape e la scorza di limone. scotch eggs

Profumate con prezzemolo e salvia tritati finemente, condite con sale e pepe a piacere. Amalgamate bene il tutto fino a ottenere un composto compatto e omogeneo. scotch eggs

Dividete l'impasto in 4 palline uguali. Posizionate ognuna su un foglio di pellicola e schiacciatela per formare un cerchio sottile. Mettete l'uovo sodo al centro e, aiutandovi con la pellicola, richiudete lo strato intorno ad esso compattando bene per evitare la formazione di aria all'interno. scotch eggs

Fate assestare bene le 4 scotch eggs e tenetele in frigo mentre preparate l'occorrente per la panatura e la frittura. Passatele prima nella farina, poi nelle uova sbattute con un pizzico di sale e infine nel pangrattato. Fate una doppia panatura di uova e pangrattato se volete una crosta più spessa. scotch eggs

Friggete dolcemente le scotch eggs in abbondante olio caldo, rigirandole continuamente per farle dorare in modo uniforme. Scolatele su carta assorbente e servite. scotch eggs

Lo sapevate che... Alcune ricette delle scotch eggs prevedono che il tuorlo dell'uovo, una volta fritte, sia fluido e cremoso. Se volete ottenere questo effetto vi consiglio di far bollire per 4-5 minuti.