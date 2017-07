6 ottobre 2015 10:59 Scarola imbottita

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone La scarola imbottita è un piatto tipico della tradizione gastronomica campana preparato con scarole intere farcite con un ripieno agrodolce a base di uvetta, olive, pinoli e capperi. Un piatto di gusto e ricco di contrasti, perfetto come contorno o anche come piatto unico! Della scarola imbottita non esiste ovviamente un'unica versione, ma questa prevede l'aggiunta di caciocavallo grattugiato e di alici sott'olio.

INGREDIENTI scarola 2 cespi

aglio uno spicchio

olio di oliva q.b.

sale q.b.

alici sott'olio 4 filetti

capperi dissalati un cucchiaio

olive di Gaeta 100 g

caciocavallo grattugiato 2 manciate

pinoli un cucchiaio

prezzemolo fresco un ciuffo

uvetta 50 g

PROCEDIMENTO

Lavate e mondate le scarole eliminando le foglie esterne più dure e rovinate senza togliere il torsolo. Lessatele per 5 minuti in acqua bollente insaporita con una presa di sale e uno spicchio d'aglio. Scolatele e lasciatele intiepidire. scarola imbottita

Raccogliete in una terrina tutti gli ingredienti del ripieno: olive denocciolate e tritate, uvetta ammollata e strizzata, capperi dissalati, acciughe e prezzemolo tritati, pinoli e caciocavallo grattugiato. Mescolate bene. Strizzate delicatamente le scarole per eliminare l'acqua in eccesso, quindi dividetele a metà partendo dal torsolo centrale. preparare il ripieno

Stendetele bene e farcite con qualche cucchiaio del ripieno preparato, lasciando un po' di spazio per poterle arrotolare. Richiudetele quindi arrotolando, come per formare un pacchetto e sigillate con dello spago da cucina. farcire la scarola

Scaldate un filo d'olio in una padella, adagiatevi i pacchetti e cuoceteli per una decina di minuti rigirandoli spesso. Trasferiteli quindi in una pirofila leggermente unta, cospargeteli di formaggio grattugiato e infornateli. cuocere la scarola ripiena

Terminate la cottura della scarola imbottita a 180 gradi per circa 30 minuti.