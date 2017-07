DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Scarola e fagioli è un contorno saporito preparato con scarola riccia lessata e saltata in padella con olio, aglio, peperoncino e fagioli cannellini. Gustoso e con un tocco piccante, questo piatto si accompagna con carni e formaggi e si prepara in poco tempo soprattutto se utilizzate i fagioli già cotti in barattolo. Quando preparo scarola e fagioli non rinuncio mai a qualche fetta di pane tostato e au un bicchiere di vino rosso!