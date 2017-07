Sbriciolata di ricotta e amaretti

Laè un dolce goloso realizzato con una pasta frolla dalla consistenza in briciole e un ripieno di ricotta, uova e amaretti. Fate attenzione a non lavorare troppo la sua particolare pasta frolla e a non aggiungere più di un uovo ogni 300 g di farina, visto che dovrete riuscire a sbriciolarla! Inoltre, vi consiglio di mantenere sempre le mani piuttosto fredde e di tenere l’impasto in mano il meno possibile.