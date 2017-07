I savoiardi sono dei golosi biscotti dalla consistenza spugnosa realizzati con un impasto a base di tuorli, zucchero e albumi montati a neve. I savoiardi sono buonissimi se mangiati da soli ma sono perfetti anche come ingrediente di golosi dolci, il tiramisù è solo la punta dell'iceberg! I savoiardi si formano con la sac à poche e devono essere spolverizzati di zucchero per ben due volte prima di essere infornati.

PROCEDIMENTO

Incorporate gli albumi così montati al composto di tuorli, mescolate dal basso verso l'alto per non smontarli e trasferite il composto in una sac à poche con bocchetta liscia di almeno 2 cm.