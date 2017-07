Il sandwich con funghi e noci è un panino ricco e gustoso realizzato con pane integrale farcito a strati con robiola, finferli trifolati, pancetta e noci. Un piatto unico veloce e pratico, perfetto per una cena informale, per un buffet o per una gita fuori porta. Il sandwich con funghi e noci si può realizzare anche con i porcini o gli champignon al posto dei finferli o con la ricotta al posto della robiola!

PROCEDIMENTO

Pulite i funghi ed eliminate la parte finale del gambo. Tagliateli in fettine non troppo sottili e cuoceteli in padella con un filo d'olio. Cuocete i funghi per una decina di minuti, o fino a quando l'acqua rilasciata non sarà evaporata. Regolate di sale, profumate con il prezzemolo e tenete da parte. Rosolate la pancetta su una piastra fino a quando non comincerà a diventare trasparente.