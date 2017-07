DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Salsiccia e friarielli è un secondo piatto tipico della tradizione partenopea. I friarielli sono dei broccoletti molto simili alle cime di rapa, diffusissimi a Napoli e dintorni ma difficili da reperire in altre zone. Per questa ragione, potete sostituirli con le cime di rapa se non doveste trovarli dal vostro fruttivendolo. La tradizione vuole che i friarielli si cuociano direttamente in padella, senza scottarli, per conservare tutto il loro sapore ma i miei non erano molto teneri e ho preferito, perciò, sbollentarli.