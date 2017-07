per 8 persone

PROCEDIMENTO

Raccogliete i tuorli in una terrina, conditeli con il sale e il pepe e sbatteteli con una frusta a mano. Sempre mescolando, aggiungete il succo di limone poco alla volta. Quando sarà stato completamente assorbito unite l’olio a filo, sempre mescolando con la frusta.

Dovrete ottenere una salsa cremosa e leggermente montata, di un giallo intenso. Schiacciate in un’altra terrina il tonno insieme ai capperi e alle acciughe.

Conservate la salsa tonnata al fresco e ben sigillata per non più di 3 giorni e utilizzatela per condire carne, pesce, sandwich e tartine.