La salsa ketchup è una delle salse più famose del mondo, realizzata con pomodori, cipolle e spezie varie. Buonissima in accompagnamento a piatti a base di carne o patate, la salsa ketchup è agrodolce grazie alla presenza dell'aceto e dello zucchero. La mia versione è rustica e corposa, se preferite potete frullarla ulteriormente per renderla liscia e vellutata.

PROCEDIMENTO

Affettate finemente le cipolle e mettetele in una casseruola insieme alla passata di pomodoro. Cuocete per circa 30 minuti a fuoco basso, mescolando di tanto in tanto. Frullate il tutto insieme all'aceto e allo zucchero.

Rimettete in pentola e fate cuocere per altri 15 minuti, quindi aggiungete sale e spezie. Fate addensare ancora per 10 minuti e, se preferite, frullate di nuovo per ottenere una consistenza vellutata.