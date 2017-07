DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La salsa alle noci è un condimento a base di noci, latte, olio e parmigiano grattugiato. Perfetta per condire gustosi primi piatti di pasta, per dare più corpo alla salsa di noci ho aggiunto qualche grammo di mollica di pane ammorbidita nel latte e ho profumato il tutto con qualche fogliolina di maggiorana! Il risultato è una salsa fluida e delicata, perfetta per condire formati di pasta lunga come le linguine, le trenette o, come vuole la tradizione, i triangoli di pasta ripiena noti come pansoti!