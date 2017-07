DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Il salame di cioccolato è uno dei dolci più amati, grazie alla facilità di preparazione e al gusto inconfondibile. I bambini impazziscono per il salame di cioccolato e per il sapore dei biscotti ammorbiditi in un composto di zucchero, uova e cioccolato.