DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I rustici cotto e formaggio sono stuzzichini di pasta sfoglia ripieni di prosciutto cotto e provola. Questi rustici cotto e formaggio veloci hanno la forma di mezzelune che ho formato ritagliando dei cerchi e ripiegandoli a metà su sé stessi. Ovviamente, potete scegliere la forma che preferite così come il ripieno ricordandovi, però, di non farcire i vostri rustici cotto e formaggio con ingredienti che contengono troppa acqua come la mozzarella e alcuni tipi di verdure. Serviteli per un aperitivo fra amici o per un buffet salato, i bambini ne andranno matti!