Rotolo di tacchino e frittata di asparagi

Il rotolo di tacchino farcito è un secondo piatto molto scenografico ma facilissimo da preparare. Dopo aver preparato una succulenta frittata di asparagi , vi basterà posizionarla su una larga fetta di tacchino e arrotolare il tutto! Perfetta per il pranzo della domenica, questa ricetta può essere preparata anche in anticipo. Se preferite, potete sostituire gli asparagi con le verdure che vi piacciono di più.

PROCEDIMENTO

Lavate e tagliate i cipollotti in fettine sottili, soffriggetele in 4 cucchiai di olio per qualche istante e unite gli asparagi a pezzi dopo averli lavati e asciugati. Fate cuocere gli asparagi a fuoco vivo e con il coperchio per qualche minuto.