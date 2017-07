21 marzo 2013 17:37 Rotolo di ricotta e spinaci

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone Il rotolo di ricotta e spinaci è un primo piatto gustoso realizzato con una sfoglia di pasta fresca all’uovo farcita con ricotta, uova e spinaci freschi. Questo primo piatto è molto scenografico e noi l’abbiamo condito con un sugo semplice di pomodoro. In alternativa, e se volete renderlo ancor più irresistibile, potete disporre le girelle in una pirofila, cospargerle di besciamella e parmigiano grattugiato e gratinarle in forno per formare la crosticina dorata. Inoltre, con questo stesso ripieno, e sempre con una sfoglia di pasta all’uovo, potete realizzare anche i ravioli di ricotta e spinaci!

INGREDIENTI per il sugo di pomodoro olio di oliva 6 cucchiai

cipolla bianca piccola 1

passata di pomodoro 1,5 l

sale q.b. per la cottura panni di cotone bianco 3

spago da cucina

PROCEDIMENTO

Preparate il ripieno soffriggendo in una padella la cipolla nel burro. Aggiungete gli spinaci e saltateli per qualche minuto per farli insaporire. Lasciateli intiepidire e trasferiteli in una ciotola insieme alla ricotta, l’uovo, il sale e il parmigiano grattugiato.

Amalgamate il ripieno con una forchetta e quando sarà omogeneo utilizzatene un terzo per farcire le prime due sfoglie di pasta (che avrete leggermente sovrapposto). Lasciate almeno 1 cm di vuoto dai bordi delle sfoglie e arrotolatele dal lato più corto fino a formare un rotolo regolare. Eseguite la stessa operazione con il ripieno e le sfoglie rimanenti.

Rivestite i tre rotoli con il panno bianco, legate le estremità con lo spago da cucina (come fosse una caramella) e portate a ebollizione abbondante acqua salata. Tuffatevi, a questo punto, i rotoli di ricotta e spinaci e cuoceteli con il coperchio per 45 minuti circa. Nel frattempo, soffriggete la cipolla nell’olio per preparare il sugo di pomodoro.

Lasciatela sfrigolare per qualche istante e aggiungete la passata di pomodoro. Salate e cuocete il sugo di pomodoro per circa 20 minuti. Togliete i rotoli dall’acqua bollente ed eliminate i panni bianchi. Tagliate ogni rotolo in fette spesse circa 1 cm e mezzo.